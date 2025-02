Napoli, Conte su Okafor: "Non ha una condizione fisica ottimale, ma domani sarà in panchina"

Impegnato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Udinese, Antonio Conte ha fatto il punto su alcuni giocatori del suo Napoli, a partire da Alessandro Buongiorno, al rientro dall’infortunio: “Buongiorno è migliorato, sta migliorando in maniera importante. Però in questo momento Jesus è a un livello superiore: domani inizierà lui e Buongiorno verrà in panchina. Sta continuando a lavorare, anche a parte, per tornare quello che conosciamo tutti.

Billing è un ragazzo serio, che sta entrando nella metodologia. Per tantissimi problematiche questa settimana siamo riusciti a organizzare il primo test col Giugliano e l’ho potuto vedere per la prima volta in una partita vera. Sta entrando nella nostra idea di calcio, è un ragazzo serio e applicato, che ci può aiutare.

Okafor è arrivato da quattro giorni, non ha una condizione fisica ottimale: anche lui ha iniziato a lavorare in maniera importante, facendo delle aggiunge. Domani sarà in panchina, penso che per ora abbia un minutaggio molto limitato”.