Nazionale, Tonali: "La Premier mi ha aiutato, si gioca un calcio differente, poco tattico ma molto veloce, rapido e fisico"

vedi letture

Sandro Tonali, ex simbolo del Milan oggi protagonista col Newcastle e con l'Italia ha parlato così prima della gara di stasera contro Israele. Un estratto delle dichiarazioni dell'ex centrocampista rossonero:

“Dopo il riscaldamento, i giocatori possono giocare in qualsiasi stadio. Io quando gioco mi concentro e basta, non guardo più all’esterno. Anche quando abbiamo giocato con 80mila persone, per noi è stato uguale, giochiamo come fossimo al campetto e portiamo quanto preparato nel corso della settimana. Domani affronteremo un avversario da rispettare, dotato di giocatori forti, per cui non dobbiamo sottovalutare nessuno ma praticare il nostro calcio.

Quando sei in difficoltà lavori di più, capisci bene quali sono davvero le cose che vuoi fare e quelle a cui tieni. Poi la Premier mi ha aiutato, si gioca un calcio differente, poco tattico ma molto veloce, rapido e fisico. Questa è la differenza che sussiste con gli altri Campionati. Ma non solo questo, è il lavoro che c’è dietro tutti i giorni".