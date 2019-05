Nesta verso la conferma a Perugia. Serie A permettendo

Si è conclusa con un ko doloroso l'avventura del Perugia nei playoff promozione. Un percorso terminato subito, con un ko ai supplementari contro un Verona più quotato degli umbri. Adesso per il Grifo inizia la fase di riflessione per quanto riguarda il comparto tecnico per la stagione 2019/2020. Un'avventura alla quale dovrebbe prendere ancora parte Alessandro Nesta. L'allenatore romano, nonostante qualche fisiologico problema alla sua prima stagione intera in Italia dopo l'avventura negli USA, ha convinto il presidente Massimiliano Santopadre della qualità del suo lavoro.

AVANTI INSIEME, A MENO CHE... - Molto probabile dunque che le strade di Nesta e del Perugia continuino in un percorso parallelo. A meno che non irrompa la Serie A. Il nome di Nesta, infatti, ha iniziato a circolare in chiave Lazio qualora Simone Inzaghi decidesse di salutare la Capitale (su di lui c'è la Juve). Il suo profilo sembra essere ritenuto perfetto per il mondo biancoceleste visti i legami con la piazza che lo ha lanciato nel grande calcio prima dell'approdo al Milan.