Nocerino sul Milan: "Manca un po' di carattere. Spero si possa riprendere perché non merita questa classifica"

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha commentato così il momento negativo del Milan ai microfoni di Tuttosport: "Soffro a vedere il Milan in difficoltà perché lo porto con me, ho bellissimi ricordi e dispiace vederlo così. Spero si possa riprendere perché non merita questa classifica. A mio avviso il Milan si era ripreso con Gattuso. Perché Rino aveva dato stabilità e anche risultati. Quest’anno ci sono stati diversi problemi che hanno portato a questo punto, al cambio di allenatore e la classifica brutta ne è lo specchio. C’è bisogno che tutti reagiscano e si compattino. Se c'è poca qualità in questo Milan? Non credo ci sia poca qualità. Quello che manca, secondo me, è un po’ più di carattere. La qualità, spesso, va abbinata con la personalità".