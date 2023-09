Nuova esperienza in Marocco per Hachim Mastour

Prosegue in Marocco la carriera dell'ex gioiellino del Milan Hachim Mastour. Il fantasista classe 98' ha firmato per l'Union Tourga, compagine di Serie A marocchina. L'ex giocatore della Reggina inoltre, nei mesi scorsi è stato vicino a vestire la maglia del Foggia, al tempo allenato da Zeman, una trattativa poi sfumata e quindi il successivo ritorno in Marocco.