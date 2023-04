Prima Daniel Maldini, poi Bonaventura. L'Inter va ko nel nome del Milan

MilanNews.it

L'Inter di Simone Inzaghi sta attraversando un momento delicato. La sconfitta odierna contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano a San Siro per 1-0, infatti, ha segnato il secondo ko consecutivo dei nerazzurri in Serie A (il terzo nelle ultime quattro). E come era già accaduto a La Spezia lo scorso 10 marzo con la rete siglata da Daniel Maldini, trequartista in prestito ai liguri dal Milan, per il 2-1 finale, anche oggi un ex-rossonero ha purgato l'Inter condannandola così alla disfatta e trattasi di Jack Bonaventura.