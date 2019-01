RMC SPORT - Vierchowod: "Il Milan ha le carte in regola per arrivare quarto. Higuain? Forse a Londra..."

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, è intervenuto Pietro Vierchowod che, da doppio ex, si è espresso sulla Supercoppa Italiana vinta dalla Juventus sul Milan a Gedda: "Ho visto una partita discreta, non bellissima dove la squadra più forte, la Juventus, ha costretto il Milan a giocare nell’unico modo possibile e cioè in contropiede. I rossoneri potevano anche passare con Cutrone, ma la Juve ha sempre comandato il gioco. Con i giocatori che ha, in qualsiasi momento può fare gol anche senza giocare bene. Questa è la più grande differenza attuale tra le due squadre. Rigore su Conti? Ci poteva stare, ma non è chiaro il contatto. Se Banti reputa regolare l’intervento perché dovrebbe andare al monitor? Poteva anche starci il fallo di mano in area di Zapata su cross di Ronaldo che forse, a parti invertite, avrebbero dato. La Juve non ha rubato nulla: polemiche a parte, se vince da sette anni un motivo ci sarà. Champions? Andare a Madrid e giocare come in Supercoppa, ai bianconeri potrebbe non bastare per passare il turno in Europa. Servirà una prestazione evidentemente superiore. Milan? Ha tutte le carte in regola per arrivare quarto in classifica. Contro Lazio, Roma e Inter può giocarsela benissimo. Sono tutte squadre che, a differenza della Juventus, non dispongono di elementi top in panchina. Higuain? Penso voglia semplicemente andare in una squadra che vince. La Juventus gli aveva dato un’opportunità, poi con l’arrivo di Cristiano lo ha tagliato fuori. Immagino credesse che il Milan avrebbe costruito subito una squadra forte, ma al momento il gruppo risulta ancora in costruzione. Lui, d’altra parte, non è riuscito a fare davvero la differenza. Pipita al Chelsea? In Inghilterra le marcature non sono così strette come in Serie A: ecco perché forse Gonzalo lì potrà fare molto bene".