Ronaldinho diventa proprietario del Greenville Triumph, club di terza serie americana

Nuova avventura per Ronaldinho. Il Pallone d'Oro del 2005 ha deciso di investire in una società di calcio, il Greenville Triumph. Lo ha annunciato il club americano che milita in terza serie: "Il Greenville Triumph annuncia che l'icona mondiale del calcio, Ronaldinho Assis, entra a far parte del gruppo proprietario del club. Noto per il suo talento eccezionale, la sua creatività nel gioco e la sua carriera, Ronaldinho porta una vasta conoscenza del calcio e la sua caratura internazionale.

Ronaldinho ha siglato l'accordo alla Borsa di New York il 9 ottobre, dove ha suonato la campanella di chiusura in occasione della Giornata internazionale. Ampiamente considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, l'investimento di Ronaldinho è un potente sostegno a ciò che l'organizzazione ha costruito negli ultimi sei anni e accresce la reputazione del Greenville Triumph all'interno della comunità calcistica".