Sacchi: "De Zerbi sarebbe stato l'allenatore ideale per il Milan. Fonseca? Non è un nome a cui avrei pensato"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato da Libero, ha parlato così di Paulo Fonseca, che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Milan: "Fonseca l'ho un po' perso di vista negli ultimi anni, quindi preferisco non entrare nello specifico. Speriamo che al Milan si riveli uno stratega, anche se mi sembra più un tattico. Certamente non è un nome a cui avrei pensato.

Chi avrei visto bene al Milan? De Zerbi. Un ragazzo che ha sempre fatto bene ovunque è stato. Sarebbe stato l'allenatore ideale per il Milan. Roberto è uno dei migliori tecnici in circolazione. Le svelo una cosa: lo stimavo talmente tanto che 5 anni fa lo aiutai ad andare al Sassuolo, segnalandolo a Carnevali".