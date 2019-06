Sacchi: "Giampaolo al Milan? L'appoggio della società sarà importante e decisivo"

In merito all'arrivo di Marco Giampaolo al Milan, Arrigo Sacchi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "Al Milan l’appoggio della società sarà importante e decisivo, come lo fu per me quasi trent’anni fa. Non so se si ripeterà quella situazione, ma credo ciecamente nel valore di Paolo, Zvone e Marco: hanno fatto esperienze importanti e sono persone intelligenti e amanti del bel calcio. Se Maldini e Boban avranno a disposizione un budget non elevatissimo, credo che la strategia più opportuna sia investire su uno-due calciatori giovani di grande qualità, sempre che alla base ci siano modestia, generosità, passione ed entusiasmo.