Sacchi: "Milan meglio dell'Inter, ma troppo confusionario"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della prestazione di ieri del Milan di Pioli contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia: "I rossoneri mi sono sembrati più pimpanti e più reattivi. Ma anche confusionari, troppo confusionari. Però ai punti avrei dato qualche voto in più al Milan. Confusionari in che senso? Occasioni sprecate per precipitazione. Mi riferisco in particolare a quelle di Saelemaekers ed Hernandez. Si deve essere più freddi e più precisi in certe circostanze. Sono errori che io attribuisco alla gioventù. I giovani hanno sempre fretta e la fretta non è mai una buona consigliera. In quei momenti bisogna usare la tecnica, e invece sono emersi i limiti della qualità del gruppo Milan. Saelemaekers, per esempio, è molto generoso, però è troppo frenetico. Va di qua, va di là, ma poi conclude poco. Magari tra qualche anno, in certe situazioni, sarà più decisivo. Adesso è ancora un po’ acerbo".