Serginho e il 6-0 ne derby del 2001: "Un risultato che resterà nella storia di Milan e Inter"

Serginho, ex giocatore rossonero, intervistato da Radio Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni sul derby di Milano: "Mi ricordo la tensione del derby. Quando si parlava di Milan-Inter, i giornali ne parlavano da due settimane prima. Si creava l’atmosfera su questa partita. Mi ricordo molto bene che Galliani e Braida ci dicevano: ‘Le cose in campionato non vanno bene, ma il derby non si può perdere’. È una cosa allucinante. Se la cosa andava male e si vinceva il derby, sembrava di essere campioni del mondo. Per noi brasiliani era tutto molto più tranquillo, era come un’altra partita di calcio. Noi abbiamo questa cosa culturale di affrontare la vita con più serenità, non mettere la tensione perché alla fine ti ruba energia e concentrazione“.

Sul derby del 6-0 del maggio 2001: “È stata una partita un po’ strana perché non è che eravamo superiori. Era anche un momento molto delicato, incasinato dentro la società. Mi ricordo che l’allenatore era Cesare Maldini per le ultime 8 partite, era stato esonerato Terim. Per fortuna abbiamo trovato davanti l’Inter e abbiamo avuto quel grandissimo risultato. Sono quelle serate e quelle partite in cui capita tutto a favore. Abbiamo fatto la nostra partita e il nostro gioco, nei momenti in cui abbiamo trovato la possibilità di fare gol, l’abbiamo fatto. Non è che eravamo una squadra fortissima. Più fortuna per noi, meno per loro. Grazie a Dio, ho fatto parte di questa grandissima serata e di questo grandissimo risultato che resterà nella storia di Milan e Inter“.