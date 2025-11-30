Thiaw scatenato al Newcaste: doppietta contro l'Everton per il tedesco

Thiaw scatenato al Newcaste: doppietta contro l'Everton per il tedescoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00Gli ex
di Federico Calabrese

Malick Thiaw esulta in Premier League. L'ex difensore del Milan, ora al Newcastle, ha segnato ieri sera una doppietta contro l'Everton: "Sono grato, è un momento incredibile per me. I tifosi del Newcastle mi hanno accolto come se fosse la mia nuova casa, quindi sono davvero grato". 

Il primo dei due gol messi a segno nella gara vinta dai suoi contro l'Everton è arrivata dopo appena 52 secondi dall'inizio del match: nessun altro giocatore nel corso dell'attuale stagione 2025/26 in Premier League è ancora riuscito a fare meglio. 