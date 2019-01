Times - Higuaín-Chelsea, le condizioni del rinnovo del prestito: terzo posto o vittoria Europa League

Dopo aver lasciato il Milan in malo modo, Gonzalo Higuaín è un nuovo giocatore del Chelsea in prestito dalla Juventus. Ma quali sono le condizioni che porteranno al rinnovo del prestito anche per la prossima stagione? Lo rivela il prestigioso 'Times' che indica come l'argentino resterà a Londra solo in caso di terzo posto in Premier o di vittoria finale dell'Europa League. Accordi preso con il club bianconero, sempre proprietario del cartellino.