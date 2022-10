TMW RADIO - Daino: "Milan e Napoli sono da copiare"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato di Milan e Napoli e se possono essere seguite da altre nel loro percorso di costruzione: "Le squadre italiane, per questione di liquidità, devono per forza seguire questa strada. Qui esce fuori la competenza. In base al progetto tecnico che hai questa è la strada. Devi capire cosa ti serve davvero e il Napoli in questo è stato fantastico. Hanno sostituito cambiando la squadra, migliorandola e abbassando il monte ingaggi. E' stato un vero capolavoro. Il Milan, prima di tutti, e il Napoli sono degli apripista. Ma ci devono essere le competenze e in diversi club dubito che ci siano. Ad esempio la Juventus. Non sta facendo come Milan e Napoli, punta sull'esperienza ma non vedo nessuna costruzione. Perché non vedo nessuno nella Juve capace di costruire".