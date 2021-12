Tomasson: "Ho il Milan nel cuore, felice di rivederlo al top e in Champions"

Jon Dahl Tomasson, ex attaccante rossonero, ha parlato così del primato in classifica del Milan di Stefano Pioli ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Da ex calciatore del Milan con i rossoneri nel cuore non posso che essere felice dei successi della squadra di Pioli dopo anni difficili. È grandioso vedere questo club tornare dove merita, al top e in Champions League".