Torino, possibile incontro Cairo-ADL per Verdi: il Napoli può accettare 20mln

Simone Verdi resta uno dei principali obiettivi del Torino e si continuerà a trattare, almeno per qualche giorno. Tuttosport fa sapere che dovrebbe esserci un incontro all'inizio della prossima settimana tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis: il presidente del Toro insisterà con la sua offerta di 20 milioni di euro senza riconoscere al Napoli il 30% dell'eventuale rivendita. I due ds, Bava e Giuntoli, dovrebbero aver risolto questa situazione poiché agli azzurri servirà monetizzare per poi investire su altri calciatori. Cairo può migliorare la proposta, altrimenti - qualora l'affare non dovesse sbloccarsi - potrebbe rimandare il discorso alle prossime settimane perché Verdi sarebbe comunque indisponibile per i primissimi impegni europei che attendono la squadra granata.