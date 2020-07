Tuttosport - Benevento, per l'attacco occhi anche su Pato

Il ritorno in Serie A del Benevento è ormai ufficiale da qualche giorno e questo, chiaramente, ha portato i sanniti a concentrarsi già sulla prossima stagione e su come rinforzare la rosa di Pippo Inzaghi. In questo senso, secondo quanto riporta Tuttosport, i giallorossi per il reparto offensivo avrebbero messo nel mirino Alexandre Pato. L'ex attaccante rossonero, compagno di Superpippo nel Milan per qualche stagione, è ora in forza al San Paolo.