Un ex Milan alla Lazio prima del Milan? Lotito pensa a Vranckx

vedi letture

La Lazio ci prova per Aster Vranckx, centrocampista belga del Wolfsburg. I capitolini sono pronti a mettere sul piatto un contratto quadriennale fino al 30 giugno del 2028 - con opzione fino al 2029 - per riportarlo in Italia. Da capire se l'eventuale approdo di Vranckx potrebbe chiudere definitivamente le porte per Folorunsho, che sembra promesso sposo da parecchi giorni ma che, almeno per ora, è un'operazione che non si è sbloccata. Da valutare anche le altre piste come quella che porta a Lovric dell'Udinese.

Nei mesi scorsi Vranckx, ex Milan, era stato accostato anche a Napoli, Bologna e Fiorentina. La più vicina però a prenderlo sembrava l'Aston Villa di Unai Emery, ma il suo trasferimento non si è ancora chiuso con i Villans. Per questo i biancocelesti ci provano dopo l'addio di Cataldi proprio in direzione Fiorentina, sebbene la valutazione sia di circa 10 milioni di euro.

I viola del resto avevano formulato una proposta per cui ballavano solamente due milioni di euro, ma la trattativa è andata per le lunghe e non si è concretizzata. Vranckx con il Milan non ha avuto un periodo di grande fortuna, collezionando solamente nove presenze, condite però da due assist. Nonostante questo la voglia di Italia c'è ancora.