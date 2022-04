Verso il derby di Coppa Italia, A.Serena: "Tutto può succedere, non esistono favoriti"

MilanNews.it

Tra una settimana, Milan e Inter si affronteranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (si ripartirà dallo 0-0 dell'andata). In vista di questo match, il doppio ex Aldo Serena ha rilasciato queste parole alla Gazzeta dello Sport: "Tutto può succedere. Non esistono favoriti, il pronostico può ribaltarsi: il Milan contro le big non ha mai toppato...".