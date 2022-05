Verso Milan-Atalanta, Pasalic un ex particolare sulla strada rossonera

MilanNews.it

Sulla strada del Milan un ex particolare: Mario Pasalic, il giocatore "on fire" dell'Atalanta, a segno da tre domeniche consecutive. Il croato a 27 anni ha raggiunto la maturità agonistica dopo una carriera di alto livello ma discontinua, con tante occasioni non colte. Come quella al Milan, dove arrivò nel 2016: 5 gol in campionato e il rigore decisivo nella Finale di Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus. A riportarlo è Il Giorno.