Zaccheroni sul Milan: "A parte Gigio, tutti stanno facendo peggio rispetto alla stagione passata"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha commentato così la stagione del Milan di Pioli ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Vedo un solo problema: a parte Donnarumma, tutti stanno facendo peggio rispetto alla stagione passata. Suso, Piatek, Calhanoglu....Ma se si mette in discussione Suso con le sue qualità non si ragiona più di calcio. La critica è feroce e lui magari non è tranquillo. Di certo non può fare il trequartista, però dalla catena destra arrivavano le azioni del Milan. A destra c’è anche Conti. Per ora sotto al suo livello, anche lui. Dove arriverà questo Milan? Le qualità per arrivare almeno in Europa League ci sono, ma la squadra è giovane e va aspettata. Guardi che la maglia del Milan pesa più ditutte le altre, non mi chieda perché. Io uno come Ayala per farlo entrare a San Siro dovevo spingerlo, e potrei farle tanti altri esempi. Il Milan ora deve pensare a crescere. Il resto verrà".