Zambrotta: "Io il Milan l'ho voluto, e non rinnego assolutamente la mia storia in rossonero"

vedi letture

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero e campione del mondo con l'Italia nel 2006, è stato protagonista dell'ottavo episodio del podcast ideato e programmato da Milan TV “Unlocker Room“. Questi gli spunti più interessanti della speciale intervista all'ex difensore milanista.

"Sicuramente io il Milan l'ho voluto, perché comunque io volevo il Milan quando poi sono andato al Barcellona, perché comunque parliamo di un Barcellona forte che da lì in avanti ha vinto tantissimo con Guardiola. Io potevo rimanere lì benissimo e fare un altro tipo di carriera. Io comunque ho voluto tornare in Italia ed andare al Milan, io l'ho fortemente voluto il Milan, e insomma non rinnego assolutamente la mia storia con il Milan perché è stata comunque una grande famiglia, un grande club, ed è stata l'ultima grande squadra per la quale io ho giocato e la terrò sempre nel mio cuore così come tutte le altre squadre dove sono stato, perché ogni squadra, ogni maglia, mi ha sempre lasciato in maniera positiva o negativa o un qualcosa, e credo che comunque sia importante".