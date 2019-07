SONDAGGIO MN - Bennacer nuovo regista del Milan? I lettori si dividono

Non è ancora ufficiale, ma, salvo clamorosi colpi di scena, nelle prossime settimane il Milan chiuderà l'acquisto dall'Empoli anche di Isamel Bennacer. La redazione di Milannews.it ha chiesto ai suoi lettori cosa pensano dell'eventuale arrivo dell'algerino come nuovo regista rossonero davanti alla difesa: il 54,42% dei tifosi si è detto favorevole al suo acquisto, mentre il restante 45,58% non sembra essere soddisfatto di questo colpo di mercato del club di via Aldo Rossi.