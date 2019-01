SONDAGGIO MN - Caso Higuain, siete con Leonardo?

Il Milan è alle prese con Higuain. Il futuro in rossonero del centravanti argentino, infatti, è al momento incerto viste le lusinghe provenienti dal Chelsea di Maurizio Sarri, da una parte, e la volontà del Milan, dall'altra, di non perdere il proprio attaccante di punta. Ciò che, invece, è evidente è il rendimento del Pipita, decisamente al di sotto delle aspettative, motivo per il quale lo stesso Leonardo si è espresso a riguardo, con parole forti: "Un gol cambia, bisogna assumersi le proprie responsabilità, deve decidere questo. No "sì, no, però, non so". Ha vissuto un momento così, deve smettere quel momento e migliorare. Sta qua, sta qua e fai".



A questo proposito, la redazione di MilanNews.it vi chiede se siete d'accordo con le parole di Leonardo. Fatecelo sapere rispondendo qui al nostro sondaggio.