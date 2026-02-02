SONDAGGIO MN - Che voto date al mercato invernale del Milan?

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

L'affare saltato sul rettilineao finale di Jean-Philippe Mateta e il non arrivo di un difensore hanno concluso il mercato invernale del Milan. Una sessione che ha portato in dote alla prima squadra di Massimiliano Allegri solamente un giocatore, peraltro arrivato prima che iniziassero ufficialmente le trattative: parliamo ovviamente di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco classe 1993 acquistato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, giunto al centro sportivo di Milanello per dare al tecnico rossonero profondità nel reparto offensivo ma soprattutto caratteristiche diverse e ideali al gioco di Max rispetto a quelle già presenti in rosa.

In realtà, nei giorni finali del mercato, per la prima squadra è stata conclusa anche un'altra operazione, quella di Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006 acquistato dall'Hellas Verona ma che rimarrà in prestito al Catanzaro in Serie B fino al termine della stagione che sta disputanto su altissimi livelli: il talento italiano è stato strappato dalle grinfie del PSV Eindhoven che già ne pregustava l'ingaggio. Tutte le altre operazioni, in entrata e in uscita, hanno riguardato maggiormente la rosa di Milan Futuro di Massimo Oddo, con alcuni nuovi innesti e altrettanti addii. Giunti alla conclusione della finestra di gennaio 2026, dunque, vi chiediamo: che voto date al mercato invernale del Milan? Votate!

