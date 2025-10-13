SONDAGGIO MN - Milan-Como si giocherà in Australia. Siete favorevoli?

Manca ancora l'ufficialità, ma ormai sembra certo che Milan-Como, gara valida per la 24^ giornata di Serie A, si giocherà a Perth in Australia nel prossimo mese di febbraio. La partita si sarebbe dovuta giocare a San Siro, ma il Meazza non sarà disponibile in quel periodo in quanto ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Negli ultimi giorni, non sono mancate le polemiche intorno a questa vicenda con anche alcuni giocatori rossoneri come Adrien Rabiot e Mike Maignan che si sono espressi in maniera non molto favorevole alla possibilità che questo match si giochi in Australia.

La redazione di Milannews.it vuole conoscere il pensiero dei suoi lettori e per questo ha aperto un sondaggio sul proprio sito: siete favorevoli oppure no al fatto che Milan-Como di Serie A si giochi a Perth? CLICCA QUI per votare!!!

