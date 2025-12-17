SONDAGGIO MN - Il Milan spinge per Fullkrug a gennaio: vi piace?

Oggi alle 14:20Il Sondaggio
di Enrico Ferrazzi

Visto che Santiago Gimenez dovrà restare fuori qualche settimana dopo l'operazione alla caviglia, il Milan sta accelerando per provare a portare a Milanello un nuovo attaccante: si tratta di Niclas Fullkrug, 32enne centravanti del West Ham. I rossoneri, che puntano a chiudere l'affare entro pochi giorni così da metterlo a disposizione di Max Allegri il prima possibile, stanno parlando con gli inglesi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. 

La redazione di Milannews.it vuole conoscere il pensiero dei suoi lettori e per questo ha aperto un sondaggio sul proprio sito: cosa ne pensate nel possibile arrivo in rossonero di Fullkrug? CLICCA QUI per votare!!!