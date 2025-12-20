SONDAGGIO MN - È davvero Niclas Fullkrug quello che serve al Milan in attacco?

Santiago Gimenez operato alla caviglia e out per diverse settimane, Leao ancora fuori per infortunio, Nkunku che è entrato in un vortice incredibile di negatività: non è un mistero che il Milan abbia estremo bisogno di un nuovo attaccante a gennaio. Nelle scorse settimane la dirigenza si è mossa per portare Niclas Fullkrug a Milanello già all'inizio della sessione, con il centravanti tedesco che arriverebbe dal West Ham in prestito con diritto di riscatto.

L'ex Borussia Dortmund non ha vissuto anni felici in Premier League tra infortuni, tanta panchina e pochissimi gol segnati: è davvero lui l'uomo giusto per dare un certo tipo di sostanza al reparto avanzato dei rossoneri oppure sarà l'ennesimo buco nell'acqua? Dicci la tua nel nostro uovo sondaggio (CLICCA QUI!).