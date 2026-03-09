SONDAGGIO MN - Il Milan può davvero credere allo scudetto?

vedi letture

Grazie alla vittoria nel derby, arrivata grazie ad un gol di Pervis Estupinan, il Milan è salito a quota 60 punti e ha accorciato sulla capolista Inter che ora è distante sette punti. Massimiliano Allegri, nel post-partita, alla domanda se in classifica guarda chi sta sopra o chi sta sotto, ha spiegato: "Io guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo quattro scontri diretti con Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus. Dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra e continuare a migliorare quello che stiamo facendo. Nelle stagioni i primi sei mesi sono quelli di assestamento, dove devi lavorare per arrivare a marzo e giocarti le partite che contano".

Per qualcuno però, nonostante l'Inter abbia ancora un margine importante quando mancano dieci partite alla fine del campionato, questo successo nel derby riaccende le speranze scudetto del Milan. La redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio sul suo sito per sapere se i suoi lettori credono o meno nella rimonta scudetto del Diavolo.

