SONDAGGIO MN - Milan-Origi a zero? Per il 70% dei lettori è un'occasione da cogliere

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Liverpool e quindi in estate potrà muoversi a costo zero. Il Milan è alla ricerca di un centravanti per la stagione 2022-2023 e per questo da tempo ha messo gli occhi sul giocatore dei Reds. Nelle ultime settimane, si parla con insistenza di un possibile futuro del belga a Milanello e per questo la redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio per conoscere il pensiero dei suoi lettori: Origi è un'occasione da cogliere per il club di via Aldo Rossi?

RISULTATO SONDAGGIO - Il risultato è piuttosto chiaro: il 70,84% dei votanti pensa infatti che il Milan debba puntare sull'attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool, mentre il restante 29,16% ritiene che i rossoneri debbano cambiare obiettivo e andare su un altro centravanti. Di seguito i risultati completi del sondaggio:

TOTALE VOTANTI: 14532

SÌ: 10295 (70,84 %)

NO: 4237 (29,16 %)