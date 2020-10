SONDAGGIO MN - Milan-Roma: i lettori votano Leao come MVP

La redazione di MilanNews.it ha chiesto ai lettori di scegliere l'MVP tra i rossoneri in campo contro la Roma. L'esito del sondaggio ha visto trionfare nettamente Rafael Leao con il 48,7% dei voti, autore di due splendidi assist. Il secondo gradino è occupato da Zlatan Ibrahimovic (21,25%), con Kjaer (17,78%) che completa il podio delle vostre preferenze. Saelemaekers (12,27%) raccoglie qualche voto non solo per la rete del 2-1, ma anche per la partita di sostanza che disputa.