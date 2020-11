SONDAGGIO MN - Milan-Verona: i lettori votano Kessie come MVP

La redazione di MilanNews.it ha chiesto ai lettori di scegliere l'MVP tra i rossoneri in campo contro il Verona. L'esito del sondaggio ha visto trionfare nettamente Franck Kessie con il 65,45% dei voti, autore di una prestazione di sostanza e protagonista sia nel causare l'autorete di Magnani che in occasione del calcio di rigore procurato. Il secondo gradino è occupato da Rafael Leao (19,89%) con Ibrahimovic (11,28%) che completa il podio delle vostre preferenze. Diaz (3,37%) si guadagna poche preferenze a causa dei pochi minuti giocati,, ma fornisce allo svedese l'assist per pareggiare la partita nel finale.