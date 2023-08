SONDAGGIO MN - Quale futuro per De Ketelaere? I lettori sono divisi

Il futuro di De Ketelaere, stando a quanto filtra e stando alle scelte di Stefano Pioli che nella notte lo ha lasciato in panchina contro il Barcellona, è in bilico. MilanNews.it ha proposto ai suoi lettori, su Instagram, un sondaggio in cui le opzioni erano due: tenerlo o venderlo? La risposta ha diviso i nostri follower con un leggero vantaggio per i tifosi che vorrebbero dargli una seconda chance. Nello specifico questi i risultati:

- Tenerlo: 46%, 9469 voti

- Venderlo: 54%, 10994 voti