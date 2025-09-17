Udinese-Milan: arbitra Doveri, al VAR Meraviglia e Maresca
Il prossimo impegno in campionato del Milan è in programma sabato alle 20.45 sul campo dell'Udinese. Per questa gara è stata designato l'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma che in carriera ha arbitrato il Diavolo in 32 occasioni con un bilancio di 18 vittorie rossonere, 8 pareggi e 6 sconfitte.
Questa la designazione arbitrale completa di Udinese-Milan:
Arbitro: DOVERI
Assistenti: CECCONI – SCATRAGLI
IV uomo: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
