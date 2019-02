acmilan - Verso l'Empoli, il focus su Caputo

Il Milan, nel match program della sfida contro l’Empoli, si è soffermato su Francesco Caputo: “11 gol in 24 partite lo hanno trasformato nel miglior attaccante di scorta che un qualsiasi fantacalcista vorrebbe avere in squadra: Francesco Caputo ha conquistato tutti a suon di gol, ha convinto Andreazzoli prima e Iachini poi e si prospetta come pericolo pubblico numero uno per la difesa milanista nell’anticipo. Scatto, potenza e precisione le sue doti principali. Romagnoli e Musacchio dovranno restare sul pezzo”.