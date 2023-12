Altro allenamento in giornata per l'Atalanta. Kolasinac da valutare, Zappacosta recuperato

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Torino nella partita di lunedì, l'Atalanta tornerà in campo oggi a Zingonia per preparare la sfida di sabato 9 dicembre alle 18:00 contro il Milan, da disputare al Gewiss Stadium di Bergamo.

Il recap medico

Si riporta di seguito il recap medico dell'Atalanta, considerando che sabato c'è la sfida contro il Milan:

Djimsiti: terapie per una lesione primo grado muscolo otturatore interno sinistro;

Toloi: lavoro individuale;

Kolasinãc: lavoro individuale;

Palomino: lavoro individuale;

El Bilal: percorso riabilitativo;

Scamacca: terapie;

Zappacosta: in gruppo

Oltre a Zappacosta, che è recuperato, l'unico da valutare in vista dei rossoneri è Kolasinac. Gli altri saranno out sabato.