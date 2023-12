Atalanta, emergenza difesa contro il Milan: out sicuramente Toloi, Djimsiti e Palomino

vedi letture

Emergenza totale in difesa per l'Atalanta, attesa domani dalla sfida casalinga contro il Milan. Come riporta il Corriere di Bergamo, saranno sicuramente out Toloi, Djimsiti e Palomino. Il capitano e il lungodegente argentino hanno svolto lavoro individuale ieri a Zingonia, mentre l’albanese che si è appena infortunato (lesione di primo grado del muscolo otturatore interno sinistro) si è sottoposto alle terapie del caso.

Anche Kolasinac, che ha lavorato in forma individuale, a poche ore dallo scontro diretto ha solo la metà delle chance di vestire la maglia sulla sinistra della retroguardia. Il suo fastidio è ancora il retaggio della forte contusione al polpaccio sinistro dovuto alla punta della scarpa di Osimhen: oggi sosterrà il fatidico provino, dopo la conferenza delle 13.30 di mister Gian Piero Gasperini.