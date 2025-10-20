Atalanta, lesione per Scalvini: rischia di saltare il Milan

Atalanta, lesione per Scalvini: rischia di saltare il Milan MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:50L'Avversario
di Niccolò Crespi
fonte ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 20 OTT - Giorgio Scalvini rischia di restare fermo almeno tre settimane. Al difensore dell'Atalanta, subentrato a Honest Ahanor al 22' del secondo tempo ieri sera con la Lazio, è stata diagnosticata stamani una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Scalvini, classe 2003, era appena tornato a disposizione dopo un infortunio rimediato lo scorso 17 settembre durante la partita contro il PSG. Dopo aver saltato Torino, Juventus, Bruges e Como prima della seconda sosta per le Nazionali, rischia di saltare, oltre allo Slavia Praga mercoledì in Champions, Cremonese, Milan, Udinese, Marsiglia e Sassuolo. (ANSA).