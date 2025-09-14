Bologna, Ferguson: "Adesso sto bene. Loro a centrocampo hanno giocatori forti"

Lewis Ferguson, centrocampista rossoblu, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna di San Siro. Queste le sue dichiarazioni:

Come stai?

“Sto bene, adesso molto bene. Ho avuto un problema al polpaccio, ma in Nazionale ho giocato 180 minuti e mi ha aiutato. Adesso sono pronto a rientrare ed aiutare la squadra”.

Tocca a te e Freuler fronteggiare i centrocampisti del Milan…

“A centrocampo hanno giocatori forti. Sarà una partita difficile a centrocampo, ma anche noi siamo forti lì e siamo pronti per questa sfida”.