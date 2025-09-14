Bologna, Ferguson: "Adesso sto bene. Loro a centrocampo hanno giocatori forti"
MilanNews.it
Lewis Ferguson, centrocampista rossoblu, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna di San Siro. Queste le sue dichiarazioni:
Come stai?
“Sto bene, adesso molto bene. Ho avuto un problema al polpaccio, ma in Nazionale ho giocato 180 minuti e mi ha aiutato. Adesso sono pronto a rientrare ed aiutare la squadra”.
Tocca a te e Freuler fronteggiare i centrocampisti del Milan…
“A centrocampo hanno giocatori forti. Sarà una partita difficile a centrocampo, ma anche noi siamo forti lì e siamo pronti per questa sfida”.
Pubblicità
L'Avversario
Bologna, Italiano: "Castro è guarito totalmente, è tornato il giocatore ammirato prima dell'infortunio"
Le più lette
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Allegri a DAZN: "Innanzitutto va vinta la prima in casa". Poi scherza: "Rabiot? Un po' vagabondo è..."
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Difesa senza un vero leader: il miglioramento passa dalla relazione
Luca SerafiniCardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com