Bologna, Italiano: "Castro è guarito totalmente, è tornato il giocatore ammirato prima dell'infortunio"

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan di Max Allegri. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TMW:

Come sta Castro?

"È guarito totalmente. Ha fatto tre mesi con un piede solo e non riusciva ad esprimersi al meglio. Prima dell'infortunio era in rampa di lancio, poi il dolore lo ha depotenziato. Ora è tornato il giocatore che abbiamo ammirato prima dell'infortunio. Quando sta bene lo si può coinvolgere per cercare di cambiare fronte di gioco, cercare la profondità. È tornato il Santi di sempre".