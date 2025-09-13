Bologna, Italiano: "Il Milan non è ancora perfetto, ma nessuno lo è dopo due giornate. Ci vorrà tempo"
Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan di Max Allegri. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TMW:
Quanto è cambiato il Milan con Allegri?
"Sinceramente non penso si possa parlare di una squadra diversa da quella dell'anno scorso perché siamo solo alla terza gara. Ci vorrà tempo, ma il Milan visto a Lecce si è preso la rivincita della sconfitta con la Cremonese. È un Milan non ancora perfetto, ma nessuno lo è dopo due giornate. Hanno aggiunto un Pallone d'Oro, qualità ed esperienza. Mi auguro di poter parlare di una prestazione all'altezza, che è la nostra priorità in questo inizio".
