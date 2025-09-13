Bologna, i 23 convocati di Vincenzo Italiano: cinque assenti
Il Bologna, avversario del Milan domani sera alle 20.45 a San Siro in occasione della terza giornata di campionato di Serie A Enilive, ha diramato tramite il proprio sito ufficiale la lista dei convocati per la trasferta milanese. Tre assenti erano già certi da diverso tempo: Immobile, Sulemana e l'ex Pobega non saranno della gara. Non figurano in lista nemmeno Casale e Holm che hanno provato a recuperare in questa pausa Nazionali senza successo.
Questo l’elenco dei convocati di mister Vincenzo Italiano per domani.
Portieri: Happonen (72), Ravaglia, Skorupski.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic (15), Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe
