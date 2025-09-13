Bologna, Italiano teme Modric: "Cercheremo di disturbarlo e non fargli scegliere in maniera pulita la giocata"
Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan di Max Allegri. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TMW:
Ha preparato una marcatura specifica per Modric?
"Dovremo cercare di limitare i rifornimenti e il coinvolgimento con un campione Pallone d'Oro. Cercheremo di disturbarlo e non fargli scegliere in maniera pulita la giocata. Arriveremo con grande umiltà a San Siro, ci sarà da battagliare".
