Bologna, Italiano teme Modric: "Cercheremo di disturbarlo e non fargli scegliere in maniera pulita la giocata"

Bologna, Italiano teme Modric: "Cercheremo di disturbarlo e non fargli scegliere in maniera pulita la giocata"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:36L'Avversario
di Redazione MilanNews

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan di Max Allegri. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TMW:

Ha preparato una marcatura specifica per Modric?
"Dovremo cercare di limitare i rifornimenti e il coinvolgimento con un campione Pallone d'Oro. Cercheremo di disturbarlo e non fargli scegliere in maniera pulita la giocata. Arriveremo con grande umiltà a San Siro, ci sarà da battagliare".