Bologna, Italiano: "Alla terza giornata nessuno è perfetto, qui per vedere a che punto siamo"

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna. Queste le sue parole:

A che punto sono i nuovi giocatori?

“Col Como siamo riusciti ad essere molto aggressivi e a limitare molto il Como, che quest’anno darà fastidio a tante e lotterà per la parte sinistra della classifica. Dobbiamo crescere quando abbiamo la palla. Abbiamo la capacità per essere più qualitativi. Dobbiamo migliorare. Siamo alla terza giornata, i nuovi hanno bisogno di un po’ di adattamento. Alla terza giornata nessuno è perfetto, siamo qui per vedere quello che siamo riusciti a mettere dentro con il lavoro”.

Quale arma può più far male al Milan? Come sta Castro?

“Sappiamo che il centravanti ti fa giocare bene, quando è in giornata passa tutto da i suoi piedi. Poi serve disponibilità quando non abbiamo palla, ma lui essendo un 9 deve darci una mano sotto porta. Ha avuto un problema al piede, ha fatto dei mesi con un solo piede, ma ora sta molto bene”.

Cosa intendevi quando hai detto che Bernardeschi deve italianizzarsi?

“Il fatto di essere stato lontano da questa intensità e questo calcio. Ritmi diversi dal Canada. Noi iniziando a giocare tra poco giovedì-domenica ci sarà spazio per tutti. Con quel mancino di qualità ci darà tantissimo”.