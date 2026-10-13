Bologna, si ferma Orsolini. Out 3 settimane, salta il Milan
Nel report giornaliero il Bologna ha comunicato l'infortunio di Riccardo Orsolini:
"Proseguono di allenamenti dei rossoblù in vista del prossimo impegno di campionato. I ragazzi di Raffaele Palladino hanno svolto una seduta mattutina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a campo ridotto e corsa sul campo in chiusura. Alla squadra si è unito Jens Odgaard, che ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni.
Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di 3 settimane".
L'esterno d'attacco dovrebbe saltare la sfida infrasettimanale col Milan prevista per il 28 ottobre alle 18:30 a San Siro.
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