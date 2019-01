Bonucci: "Higuain agitato per la sconfitta e alcune situazioni successe, ho cercato di tranquillizzarlo"

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, al termine della partita vinta contro il Milan in Supercoppa Italiana, ha parlato in mix zone: "Non ho risparmiato niente a nessuno, Gonzalo giustamente era agitato per la sconfitta e alcune situazioni che erano successe. Ci teneva a fare qualcosa di più, ma sono cose di campo che succedono. Ho cercato di tranquilizzarlo, Gonzalo è un amico e una grandissima persona. Noi ci siamo messi lì e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, poi giocando in ampiezza e cercando l'uno contro uno sugli esterni. Siamo stati bravi a non concedere quasi niente al Milan, poi le giocate dei singoli che abbiamo in squadra ci hanno permesso di vincere. Rischio nel finale? Dobbiamo migliorare in quello, ci manca il killer instinct della grande squadra. Dobbiamo fare questo step per fare un ulteriore salto".