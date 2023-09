Borussia Dortmund: domani il match contro l'Hoffenheim, poi il Milan

Prosegue, non senza qualche difficoltà il campionato dei prossimi avversari del Milan in Champions: il Borussia Dortmund, attualmente 6^ in classifica, dell'eterno Marco Reus, due gol consecutivi in Bundes per la bandiera giallonera. Domani sera la squadra di Terzic affronterà l'Hoffenheim nel posticipo del turno infrasettimanale di Bundesliga. Partita fondamentale per ritrovare certezze ed entusiasmo dopo il drammatico finale di campionato perso nella scorsa stagione.