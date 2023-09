Cagliari, i tifosi vogliono punti: contro il Milan sarà una bolgia

vedi letture

Il clima in casa Cagliari non è di certo dei migliori: la formazioni di Ranieri è attualmente penultima in classifica con soli 2 punti ottenuti in 5 partite giocate.

I Sardi troveranno però un Milan in cerca di vittoria, dopo i 3 punti ottenuti sabato pomeriggio a San Siro contro il Verona. I supporters rossoblu saranno pronti per incitare e sostenere la propria squadra, in quella che per i cagliaritani si preannuncerà come una vera e propria bolgia mirata a mettere pressione ai ragazzi di Pioli. Il Pubblico rossoblu è caldo e carico per una partita, in programma quest'oggi alle 18:30 che per il Cagliari potrebbe segnare, in negativo o in positivo, un importante crocevia per un campionato non ancora decollato.