Cambiasso: "L'Inter sarà tirata a lucido per il derby"

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato così a Sky Sport il 3-1 dei nerazzurri sullo Sheriff in ottica derby: "Alla squadra di Inzaghi serviva fare 6 punti e sono stati fatti, ora mancano i 3 con lo Shakhtar per completare l'opera. Serve l'ultimo, piccolo passo per la qualificazione agli ottavi di finale. L'Inter ha dominato, ha vinto bene e, quando succede ciò, è più facile recuperare dallo sforzo, considerando anche il lungo viaggio. Inzaghi può dormire sereno, la squadra sarà tirata a lucido per il derby. Sono tutti molto motivati, il gol di Sanchez appena mandato in campo ne è la dimostrazione. Sono segnali importanti e significativi".